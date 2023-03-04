Андрей Мостовой оценил жеребьёвку Кубка России для «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результатах следующего этапа Пути Регионов Кубка России.

«Ко всему был готов. Думал, другая команда попадётся. Интересно было бы на «Локомотив» попасть. Почему-то был уверен, что Артём Дзюба приедет в Питер, но не сложилось», — заявил игрок российской национальной команды в интервью изданию Sport24. Также Мостовой рассказал, что его не удивили слова экс-капитана сборной из недавнего интервью Нобелю Арустамяну, отметив, что Артёму нечего терять.

Напомним, что соперником «сине-бело-голубых» стало московское «Динамо», с которым «Зенит» встретится 15 марта в Санкт-Петербурге.