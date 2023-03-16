Кавазашвили: «Вылет из Кубка России прилично ударил по самолюбию игроков «Зенита»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о чемпионской гонке Премьер-лиги после вылета «Зенита» из Кубка России.

«Вылет из Кубка прилично ударил по самолюбию всех игроков «Зенита». Это событие может психологически сломать «Зенит». Финиш чемпионата будет увлекательным», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, если подопечные Сергея Семака потеряют очки в следующем туре Премьер-лиги, то это станет шансом для «Спартака». Также Кавазашвили считает, что «сине-бело-голубые» опозорились перед своими болельщиками в матче с «Динамо», также напомнив, что в нижней части сетки «Зенит» оказался именно из-за «красно-белых».

Напомним, что клуб из Северной столицы прекратил борьбу за трофей Кубка после поражения в серии послематчевых пенальти в матче со столичным «Динамо».