Агент Клаудиньо: Арбитр принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «сине-бело-голубых» в матче с «Динамо».

«Это не был пенальти. Клаудиньо не касался Тюкавина. Он убрал ногу. Я не увидел ничего там. Тюкавин даже не контролировал мяч. Клаудиньо не выходит на мяч, чтобы выбить его», — цитирует Гарсию издание «Спорт-Экспресс».

Представитель футболиста добавил, что если там и был контакт, то совсем незначительный, поэтому арбитр правильно разобрался в эпизоде.

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» (1:1, 5:4 по пен) и вышло в полуфинал Кубка России Пути регионов.