Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «бело-голубых» над командой из Санкт-Петербурга в Кубке России.

«На самом деле у «Зенита» был хороший состав и было много моментов. Это ведь кубковые матчи, и здесь не всегда выигрывает фаворит. Поэтому, по пенальти, как мы часто называем, лотерее, победило «Динамо». Хотя были там неоднозначные моменты, но это уже другой вопрос», — сказал Булыкин.

Помимо «Динамо» в следующий этап Пути регионов Кубка России вышли «Краснодар» и «Акрон». Также сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде местный клуб примет «Ростов».