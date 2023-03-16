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Кубок России

Булыкин – о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Это ведь кубковые матчи, и здесь не всегда выигрывает фаворит» эксклюзив

16 Марта 2023 • 14:55 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «бело-голубых» над командой из Санкт-Петербурга в Кубке России.

«На самом деле у «Зенита» был хороший состав и было много моментов. Это ведь кубковые матчи, и здесь не всегда выигрывает фаворит. Поэтому, по пенальти, как мы часто называем, лотерее, победило «Динамо». Хотя были там неоднозначные моменты, но это уже другой вопрос», — сказал Булыкин.  

Помимо «Динамо» в следующий этап Пути регионов Кубка России вышли «Краснодар» и «Акрон». Также сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде местный клуб примет «Ростов».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Дмитрий Булыкин Кубок России
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