​Уткин: Арбитр Кукуляк и не обещал отсудить игру «Зенит» - «Динамо» по правилам

Известный журналист Василий Уткин снова высказался о работе рефери Евгения Кукуляка на кубковом матче «Зенит» - «Динамо».

Напомним, что Кукуляк в интервью перед игрой пообещал сделать всё, чтобы игра была интересной. По ходу матча он ошибочно не назначил пенальти в пользу «Динамо».

«Вошёл в историю судья Кукуляк. Его «Мы здесь для того, чтобы сделать игру более интересной» будут долго вспоминать. У него получилось. Об игре говорят до сих пор, причём о той части, где арбитр выступил. Кто-то скажет, что судьи не будут давать предматчевые интервью. Надо просто думать, что говоришь.

Разумеется, дело судьи совершенно не в том, чтобы игра стала более интересной, а в том, чтобы отсудить её по правилам. У Кукуляка первое получилось, а второе – нет. Ну, второго же он и не обещал», - сказал Уткин в своей программе в YouTube.