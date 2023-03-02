Кобелев: «Все, в том числе и «Динамо» ставят задачу выиграть Кубок»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал цели «бело-голубых» в Кубке России.

Специалист заявил, что не верит в постановку цели с формулировкой «выйти в финал соревнования».

«Какой смысл выходить в финал и там проиграть? Наверное, все, в том числе и «Динамо» ставят задачу выиграть Кубок», - приводит слова Кобелева «Спорт День За Днём».

Также эксперт сказал о том, что в игре между московской командой и петербургским «Зенитом» будет болеть «за красивый футбол». Напомним, что за время своей карьеры Кобелев некоторое время выступал также и за «сине-бело-голубой» коллектив.