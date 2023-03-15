Смолов не сыграет с «Зенитом»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов не сыграет в матче своей команды с петербургским «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России.

Как сообщает «РБ Спорт», 33-летний форвард не полетел с командой в Санкт-Петербург, где и состоится данная игра.

Ранее футболист уже пропустил поединок 19-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». У россиянина присутствовало мышечное повреждение, но залечить травму до встречи с «сине-бело-голубыми» Смолов также не сумел.

Матч между «Динамо» и «Зенитом состоится 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.