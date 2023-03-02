Лихачёв — о паре «Зенит» - «Динамо»: Это худший вариант для команды Йокановича

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о шансах «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом».

«Однозначно, для «Динамо» это худший вариант – с «Зенитом», еще и на выезде. Будет сложно. «Зенит» сильнейший сейчас. Шансы у «Динамо», конечно, есть, но их совсем немного», — цитирует Лихачёва «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что в двух матчах Кубка России после зимней паузы игра «Динамо» не дала оснований для оптимизма.

Напомним, ранее «бело-голубые» проиграли «Крыльям Советов» в двухматчевом противостоянии (1:2, 1:1) в 1/4 финала Пути РПЛ и отправились в Путь регионов.