Сазонов: «Для меня стадион тоже домашний, поэтому победить было очень, очень, очень приятно»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в смешанной зоне после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) дал комментарий. Слова игрока передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Приятно выиграть на этом стадионе. Это мой первый матч в старте за «Динамо» на это стадионе, до этого играл на «Динамо», поэтому вдвойне приятно выиграть на своем домашнем стадионе. Для «Динамо» это гостевой стадион, но для меня он тоже домашний. Поэтому было очень, очень, очень приятно.

- Первый гол получился такой сверхбыстрый, он придал сил и уверенности. Как вы вообще среагировали?

- Мне лично он придал суперсил, потому что я сделал ассист, а Муми забил. По поводу игры, наверное, наоборот, мы чуть отошли. Быстрый гол - иногда хорошо, иногда плохо. Мы отдали инициативу. После того, как пропустили, затем начали обратно брать инициативу, особенно в конце второго тайма было видно.

- Почему Кукуляк не дал пенальти?

- Я не знаю.

- Вы не спрашивали у него?

- Нет, я в футбол играю.

- А что думаете про этот эпизод?

- Я не комментирую судейство. Мы выиграли матч и всё.