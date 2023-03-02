Тихонов оценил шансы «Зенита» на победу в Кубке России

Ветеран московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о шансах «Зенита» завоевать Кубок России в 2023 году.

«Зенит» изначально оказался в нижней сетке. В данный момент, я так понимаю, им проще попасть в финал именно через нее. Хотя там тоже есть риск, ведь ты играешь один матч на вылет, и у тебя нет шанса исправить ошибки», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» занял третье место в кварте B группового этапа Кубка России, пропустив вперед «Крылья Советов» и «Спартак». Таким образом, команда Сергея Семака отправилась в плей-офф Пути регионов. В первом раунде 1/4 финала «Зенит» разгромил «Волгу» из Ульяновска (3:0), а на втором этапе данной стадии соперником «сине-бело-голубых» будет московское «Динамо».