Гранат: «Динамо» справедливо прошло «Зенит» в Кубке России

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал победу «бело-голубых» над «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/4 финала Кубка России.

«Справедливо, что «Динамо» прошло дальше в Кубке. Если на бумаге у «Зенита» было преимущество, сильнее состав, то это все осталось на бумаге. В игре оказалось, что играют две равные команды», — приводит слова Граната «РБ Спорт». Экс-защитник добавил, что надеется на победу «Динамо» в Кубке России в этом сезоне.

Напомним, в полуфинал Пути регионов уже вышли «Акрон», «Краснодар» и «Динамо». Последний участник определится сегодня, 16 марта. «Пари НН» примет на своем поле «Ростов», начало встречи запланировано на 18:00 по мск.