Лещук: Будет обидно оступиться в Кубке после того, как мы прошли «Зенит»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался после победы над «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) в 1/4 финала Кубка России.

«Пройти «Зенит» — это не значит, что мы выиграем Кубок. Сегодня мы можем порадоваться этой победе, но завтра должны думать о других матчах», — приводит слова Лещука «КП Спорт».

Футболист отметил, что в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от победы в Кубке России, поэтому теперь есть задача минимум — повторить прошлогодний результат. Будет обидно вылететь от другого соперника после прохода «Зенита», добавил вратарь.

В текущем сезоне 27-летний Лещук провел 9 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и один раз сыграл «на ноль».