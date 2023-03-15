Йоканович - об отсутствии пенальти за фол на Тюкавине: «Подобные решения не красят российский футбол»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) дал комментарий по решению арбитра не назначать пенальти за снос Константина Тюкавина. Слова наставника передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Как бы вы прокомментировали эпизод в середине второго тайма, когда в ногу Тюкавина сзади влетел Клаудиньо. Нам показалось, что это пенальти, но судья был не на стороне «Динамо».

- Если говорить на эту тему, у нас тоже был спорный момент, когда мы играли против «Краснодара». Я как раз сетовал на то, что второй мяч, который мы пропустили, он был забит из офсайда. Я бы здесь отметил две вещи. В таком случае каждому рефери нужно иметь определенную степень ответственности за свое решение, и каждый рефери должен обладать определенной силой личности, которая бы ему позволяла принять те или иные решения. С другой стороны, надо отметить, что такие решения так или иначе в руках судьи, но в данном случае, наверное, в руках определенных органов, ЭСК, которая разбирает нюансы того или иного решения. Но так или иначе, я считаю, что подобные решения не красят российский футбол.