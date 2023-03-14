Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат уверен, что «Динамо» будет бороться за медали

14 Марта 2023 • 12:37 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
15.03 20:00

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что «бело-голубым» по силам побороться за медали в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что после 19 туров чемпионата России «Динамо» расположилось на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. Отметим, что в своём последнем матче московская команда уступила «Краснодару» (1:3). Гранат выразил мнение, что причиной неудачной игры команды мог стать насыщенный календарь.  

«Футболистам нужно найти такую же игру, как было во второй части первого круга. Команда Йокановича начинала неважно, потом, перед концом первого круга, поймала свою игру и довольно уверенно играла. Возможно, этот этап подойдёт через несколько игр», — приводит слова Граната Sport24.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут завтра, 15 марта, против «Зенита», в рамках 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). Начало — в 20:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
14:10 · Кубок России
Тарханов: «Жду победы «Урала» над «Спартаком»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА вызван в сборную Колумбии
13:50 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Турнир в Азии пойдёт на пользу сборной России»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: «Концовка чемпионата будет для нас суровой»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Чинквини — о Дзюбе: «По футбольным меркам он слишком стар»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Зделар — об играх с «Крыльями Советов»: «Очень непросто проводить три матча с одной командой»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агентство Абаскаля прокомментировало слухи об уходе Гильермо в Серию А эксклюзив
12:52 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Промес и Малком творят чудеса в РПЛ»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» должен легко обыгрывать «Акрон»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Гранат уверен, что «Динамо» будет бороться за медали
12:15 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» будет в первой десятке»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин – про игру «Зенита» с «Химками»: «Ливерпуль» вообще проиграл «Борнмуту», но это не позор и не крах» эксклюзив
11:59 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «Успехи Заболотного — это не вторая молодость, Антон ведь ещё не древний»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Чинквини оценил готовность Миранчука перейти в топ-клуб Серии А
11:42 · Россия. Премьер-лига
Очередной легионер РПЛ хочет получить российское гражданство
Все новости
Рекомендуем