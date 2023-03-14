Гранат уверен, что «Динамо» будет бороться за медали

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что «бело-голубым» по силам побороться за медали в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что после 19 туров чемпионата России «Динамо» расположилось на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. Отметим, что в своём последнем матче московская команда уступила «Краснодару» (1:3). Гранат выразил мнение, что причиной неудачной игры команды мог стать насыщенный календарь.

«Футболистам нужно найти такую же игру, как было во второй части первого круга. Команда Йокановича начинала неважно, потом, перед концом первого круга, поймала свою игру и довольно уверенно играла. Возможно, этот этап подойдёт через несколько игр», — приводит слова Граната Sport24.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут завтра, 15 марта, против «Зенита», в рамках 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). Начало — в 20:00 по московскому времени.