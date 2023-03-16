Петрушин: «Теперь «Динамо» - главный фаворит Кубка, других претендентов я не вижу»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Зенитом» в кубковом матче.

- Невероятный результат. За что хочется похвалить «Динамо»?

- За то, что ребята все-таки выстояли. Особенно в первом тайме. «Зенит» имел территориальное преимущество, хотя нельзя сказал, что питерцы много создали. В этом плане в обороне москвичи сыграли очень прилично. Во втором тайме гости оказалась лучше готовы, чем «Зенит», и в последние 15-20 минут «Динамо» уже имело достаточно серьезное преимущество, могло забить.

- Насколько быстрый гол «Динамо» сказался на игре?

- Иногда быстрый гол идет во вред, иногда на пользу. «Зениту» надо было отыгрываться. Состав команды хозяев меня не впечатлил. Не было главного игрока – Малкома. А без него «Зенит» совершенно другой. Отыгрываться было некем. Но это заслуга «Динамо», которые строго сыграло в обороне и не давало явных шансов.

- Снова спорное решение судьи, который не дал пенальти за фол на Тюкавине. Для вас это стопроцентный одиннадцатиметровый?

- Чистейший. Не надо ничего придумывать. Удар сзади по икроножной мышце. Не знаю, почему судья не назначил пенальти, чего он испугался.

- Хотели бы услышать переговоры арбитров, чтобы понять, как главный судья трактовал этот момент?

- Интересно было бы. Пенальти не назначил Кукуляк, а его помощники как раз позвали его на просмотр момента. Возможно, на судью давил «Зенит», само название клуба.

- Дало ли «Динамо» преимущество в серии пенальти, что у «Зенита» был Васютин – далеко не основной вратарь?

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- Пенальти – это лотерея. Мне не раз приходилось в нее играть. Ведь кто не забил у «Зенита» - основной игрок сборной России Кузяев. Я, кстати, подметил один момент в этом матче – когда «Динамо» 15-20 минут второго тайма имело серьезное преимущество, Семак убрал всех нападающих. Я не понял, чем «Зенит» хотел выиграть. И так игра не получалась. А когда Семак убрал трех футболистов атаки, там вообще все нарушилось. У них в нападении и так практически ничего не было. Семак в этом плане сыграл на руку «Динамо».

- Вы думаете, что Семак хотел дождаться серии пенальти?

- Если тренер надеется на пенальти... Это ведь лотерея. Мостовой вышел вообще раскладной. Сколько раз к нему приходил мяч, столько раз он его потерял. Может, у него какая-то обида, что он не попадает в состав. Поэтому все замены, которые сделал Семак, оказались неудачными. У них вообще все расклеилось. А «Динамо» в это время должно было забивать: там и пенальти был в это время, и в перекладину Грулёв попал. Москвичи имели серьезное преимущество в этот момент.

- Лещук сказал, что у Васютина была бутылка с подсказкой, кто как бьет пенальти. Как относитесь к таким хитростям?

- Да, есть голкиперы, которые ведут картотеку, кто куда бьет. Но дело в том, что многие футболисты не бьют пенальти в игре. Пенальтистов в команде максимум три. А в серии бьют пять человек. Поэтому я не верю, что это может помочь вратарю.

- «Динамо» прошло самую сильную команду в России. Делает ли эта победа теперь «бело-голубых» фаворитом турнира?

- «Динамо» всегда считается фаворитом. Тем более, других вариантов я не вижу. Надо еще смотреть, кто сейчас пробьется дальше по сетке.

Елена Григорьевская