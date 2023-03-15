Силкин объяснил, за счёт чего «Динамо» может выбить «Зенит» из Кубка России

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «бело-голубых» выйти в полуфинал Кубка России в матче с «Зенитом».

«Кубковые игры стоят особняком. Конечно, фаворит — «Зенит». Они играют дома, и положение дел у них совершенно другое, нежели у «Динамо». Игра есть игра, Кубок есть Кубок — все будет выясняться на поле», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, непобедимых соперников не бывает, любая команда когда-то проигрывает, все зависит от подготовки, настроя и удачи. Если «бело-голубым» удастся сдержать атаку «Зенита», то шансы есть, добавил тренер.

Матч 1/4 финала Кубка России Пути регионов между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 15 марта, начало — в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет онлайн-трансляцию поединка в текстовом формате.