Форвард «Динамо» Тюкавин прокомментировал скандальное решение Кукуляка в пользу «Зенита»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о решении судьи Павла Кукуляка, не назначившего пенальти в ворота петербургского «Зенита» во время вчерашнего матча Пути регионов Кубка России.

«Был ли пенальти? Считаю, что да. Идет подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он идет смотреть VAR и не ставит. Раньше такие ставили, сейчас не ставят», - приводит слова нападающего «РБ Спорт».

Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу отпраздновали футболисты «Динамо» - 5:4. Столичный клуб вышел в следующий раунд, а «Зенит» вылетел из Кубка.