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Сазонов: «Какие обиды на «Зенит», вы что»

16 Марта 2023 • 00:16 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в смешанной зоне после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) признался, что не таит обиду на бывший клуб. Слова игрока передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Остались ли у вас какие-то обиды на «Зенит»?

- Какие обиды, вы что? Есть команда, в которой нужно играть опытным игрокам, она нацелена на чемпионство. Я знаю, что молодой игрок и мне надо развиваться. Я нашел новый клуб, «Динамо».

- Хотели бы вернуться когда-либо?

- Это другой вопрос. Посмотрим.

- Скажите пару слов болельщикам «Динамо», которые приехали вас поддержать.

- Спасибо за поддержку. Я очень рад, что они приехали. Жалко, что они против Fan ID. Мы понимаем, что болельщики не приходят на матчи чемпионата, это не секрет. Но сегодня они пришли, потому что  Fan ID не было, и мы очень рады поддержке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Саба Сазонов
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