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Семак согласился с предположением корреспондента «Евро-Футбол.Ру» о неважном состоянии игроков «Зенита»

15 Марта 2023 • 22:55 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) дал комментарий по игре. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Матч начался с пропущенного мяча, поставил нас в сложную ситуацию, тем не менее, по игре в первом тайме, может быть, не столько было много опасных моментов, но контролировали игру и играли нормально. Во втором тайме, в первую половину контроль был, но моментов… были подходы хорошие, явно голевых моментов было не так много, к сожалению. В концовке был еще момент у наших ворот. Такая настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу. Все решала серия пенальти, в этом компоненте «Динамо» оказалось сильнее.

- (Вопрос от Ивана Устюгова) Обычно в конце матча мы видим, что «Зенит» проводит финальный штурм и прессингует, атакует соперника. Сегодня же показалось, что в конце команда как будто потеряла концентрацию и проводила концовку матча у своих ворот. С чем это могло быть связано?

- Действительно, в часть концовки игры мы оборонялись низко. Мы сделали все возможные замены для того, чтобы освежить игру. В то же время было мало времени на восстановление, кого-то хватило, кого-то не хватило на концовку матча. Состояние сказалось, кому-то было тяжело из ребят. Что касается свежих игроков, недостаточно давления, которое нужно было для того, чтобы играть выше и создавать больше моментов. Поэтому вы правы, посмотрим, разберем еще игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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