Бакаев сравнял счёт: Для «Зенита» и «Динамо» всё начинается сначала

«Зенит» с «Динамо» ведут борьбу за путёвку в полуфинал кубкового Пути регионов. Гости повели в счете уже не первой минуте, воплотив в гол стартовую атаку. Муми Нгамалё плотно пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от штанги и головы упавшего голкипера отскочил в сетку. Еще до перерыва команда Сергея Семака восстановила паритет. На 36-й минуте оборона «Динамо» не смогла помешать Зелимхану Бакаеву поразить цель из пределов штрафной - 1:1.

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