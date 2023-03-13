Петржела назвал преемника Семака в «Зенита»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе главного тренера санкт-петербургского клуба Сергея Семака.

«Сергей Семак очень хорошо справляется. Вместе с командой он выигрывает практически все возможные трофеи. Это именно то, к чему так стремились владельцы «сине-бело-голубых», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Семак будет возглавлять «Зенит» на протяжении минимум пяти лет, а его преемником может стать Анатолий Тимощук, который на данный момент входит в штаб Семака и является легендой клуба.

Напомним, 47-летний специалист занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Контракт Семака с санкт-петербургской командой рассчитан до 2025 года.