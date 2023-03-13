Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела назвал преемника Семака в «Зенита»

13 Марта 2023 • 18:42 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
15.03 20:00

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе главного тренера санкт-петербургского клуба Сергея Семака.

«Сергей Семак очень хорошо справляется. Вместе с командой он выигрывает практически все возможные трофеи. Это именно то, к чему так стремились владельцы «сине-бело-голубых», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Семак будет возглавлять «Зенит» на протяжении минимум пяти лет, а его преемником может стать Анатолий Тимощук, который на данный момент входит в штаб Семака и является легендой клуба.

Напомним, 47-летний специалист занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Контракт Семака с санкт-петербургской командой рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Властимил Петржела Анатолий Тимощук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Сборная России, не участвуя в турнирах, может зачахнуть»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Я не знаю точных сроков, когда восстановлюсь»
19:02 · Россия. Первая лига
«Алания» ушла от поражения в матче с «Кубанью»
18:53 · Кубок России
Билялетдинов считает, что «Локомотив» сыграет с «Акроном» основой
18:42 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал преемника Семака в «Зенита»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Для сборной России сейчас соперник не имеет никакого значения»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Зобнин объяснил, почему «Спартак» регулярно пропускает
18:26 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Сборной России сейчас не до выбора соперников»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Участие сборной в любых матчах сейчас – уже хорошо»
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Для Умярова сезон закончен
17:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА продлил контракт с Кириллом Глебовым официально
17:48 · Россия. Премьер-лига
Глушаков назвал поражение от «Ростова» незаслуженным
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Сперцян — один из лидеров «Краснодара», он заслуживает внимание европейских клубов
17:40 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Хорошо, что сборная России может сыграть на турнире, хоть и товарищеском»
Все новости
Рекомендуем