Пивоваров: Задача «Динамо» в Кубке России — пройти «Зенит»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о задачах команды в Кубке России.

«Задача в Кубке России – сыграть с «Зенитом» достойно. Но и, конечно, пройти дальше», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «бело-голубые» уступили «Крыльям Советов» (1:2, 1:1) и вылетели в нижнюю сетку, где сыграют в гостях с «Зенитом». Встреча состоится 15 марта, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Сегодня, 5 марта, «Динамо» обыграло «Крылья» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура РПЛ.