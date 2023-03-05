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Кубок России

Пивоваров: Задача «Динамо» в Кубке России — пройти «Зенит»

05 Марта 2023 • 21:25 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
15.03 20:00

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о задачах команды в Кубке России.

«Задача в Кубке России – сыграть с «Зенитом» достойно. Но и, конечно, пройти дальше», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «бело-голубые» уступили «Крыльям Советов» (1:2, 1:1) и вылетели в нижнюю сетку, где сыграют в гостях с «Зенитом». Встреча состоится 15 марта, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Сегодня, 5 марта, «Динамо» обыграло «Крылья» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Павел Пивоваров
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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