Стукалов — о судействе: «До введения ВАР не было такой полемики»

Бывший тренер «Динамо» Борис Стукалов высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между московской командой и «Зенитом».

Напомним, что несмотря на победу «бело-голубых» в этой встрече (1:1, 5:4 — пен), игра также запомнилась спорным решением главного арбитра матча Евгения Кукуляка, не назначившего пенальти в ворота «Зенита» за грубую игру полузащитника хозяев Клаудиньо против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Стукалов считает, что до введения системы ВАР судейство было более понятным и вызывало меньше споров.

«До введения ВАР не было такой полемики: ну не увидел, ошибся. Теперь же судьи обнажились полностью. Арбитр находится поблизости от игрового эпизода с нарушением - и сомневается. Если что не так, его, мол, выручит ВАР. А когда ему предъявляют претензии, просто отмахивается: «Я принял решение – и всё!» — цитирует Стукалова Bobsoccer.ru.

Отметим, что «Динамо» является финалистом прошлогоднего розыгрыша Кубка России. В решающем матче сезона-2021/2022 «бело-голубые» уступили «Спартаку» (1:2).