Орещук верит в победу «Динамо» над «Зенитом»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о предстоящей игре 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между «бело-голубыми» и «Зенитом».

Орещук признался, что верит в победу «Динамо», несмотря на то, что петербуржцы считаются фаворитами этой встречи. Функционер подчеркнул, что «бело-голубые» уже исчерпали свой лимит неудач и должны оттолкнуться от дна.

«Динамо» будет сложно навязать свою игру «Зениту», но победить «бело-голубые» могут. Если говорить о шансах, то сейчас они 60 на 40 в пользу «Зенита», и то 10 процентов идут петербуржцам, потому что они играют на своём поле», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени.