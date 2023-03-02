Колыванов сомневается, что «Динамо» навяжет борьбу «Зениту»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о шансах московского «Динамо» пройти «Зенит» во втором этапе 1/4 финала Кубка России.

«Не знаю, как «Динамо» будет играть с «Зенитом». С петербуржцами будет непросто играть, потому что это топовая команда. Вы сами все видели вчера и на прошлой неделе, когда «Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Ранее «сине-бело-голубые» одержали победу над ульяновской «Волгой» (3:0), а столичный клуб уступил в двухматчевой серии «Крыльям Советов» (1:2, 1:1).

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» должна пройти 16 марта в Санкт-Петербурге.