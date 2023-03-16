Сербский журналист: «Несмотря на странное судейство, Йоканович смог утереть нос богатому «Зениту»

Сербский журналист Зоран Ивкович поделился мнением о главном тренер «Динамо» Славише Йокановиче, который вчера, 15 марта, вместе со своей командой одолел «Зенит» (1:1, 5:4 — пен) в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов).

Журналист считает Йокановича одним из лучших тренеров в чемпионате России на сегодняшний день.

«Серб, несмотря на странное и некачественное судейство в этом матче, смог утереть нос богатому «Зениту» с дорогими игроками и тренером Семаком. После таких побед команда серба обязана брать Кубок России», — цитирует Ивковича Sport24.

Кроме того, журналист отметил достижения тренера с зарубежными командами. Напомним, Йоканович имеет опыт работы в чемпионате Англии, где ранее он возглавлял «Уотфорд» и «Фулхэм».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.