Йоканович объяснил выход на поле Лещука и Норманна

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Я не могу сказать какое-то определение вроде «кубковый вратарь», «вратарь для чемпионата» или «вратарь для товарищеских матчей». Игорь Лещук - это вратарь футбольного клуба «Динамо». Более того, у нас сегодня на скамейке запасных нет Антона Шунина, поэтому выбор очевиден.

- Что касается выбора в центральной и опорной зоне, Матиас Норманн, который пришел по ходу чемпионата, в прошлом матче выходил на замену. Сегодня он в старте с первых минут. Это связано с манерой игры «Зенита», вы ожидаете, что придется больше обороняться или с другими причинами?

- Выбор достаточно очевидный, потому что у нас травмирован Кутицкий, и место в опорной зоне займет Матиас Норманн. К сожалению, последние месяцы у него была то одна, то другая проблема. Но мы надеемся, что он восстановился и сегодня сможет дать нам необходимый баланс, который нам нужен в опорке.