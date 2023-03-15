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Йоканович объяснил выход на поле Лещука и Норманна

15 Марта 2023 • 19:50 Комментировать
Зенит
0:1
Динамо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Я не могу сказать какое-то определение вроде «кубковый вратарь», «вратарь для чемпионата» или «вратарь для товарищеских матчей». Игорь Лещук - это вратарь футбольного клуба «Динамо». Более того, у нас сегодня на скамейке запасных нет Антона Шунина, поэтому выбор очевиден.

- Что касается выбора в центральной и опорной зоне, Матиас Норманн, который пришел по ходу чемпионата, в прошлом матче выходил на замену. Сегодня он в старте с первых минут. Это связано с манерой игры «Зенита», вы ожидаете, что придется больше обороняться или с другими причинами?

- Выбор достаточно очевидный, потому что у нас травмирован Кутицкий, и место в опорной зоне займет Матиас Норманн. К сожалению, последние месяцы у него была то одна, то другая проблема. Но мы надеемся, что он восстановился и сегодня сможет дать нам необходимый баланс, который нам нужен в опорке.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Игорь Лещук Матиас Норманн
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