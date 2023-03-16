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Журавель – об отстранении Кукуляка: «Иначе быть и не могло»

16 Марта 2023 • 16:59 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Известный российский комментатор Тимур Журавель отреагировал на весь о том, что арбитра Евгения Кукуляка отправят судить в Первую лигу. Напомним, что вчера рефери допустил существенную ошибку во время матча четвертьфинала Кубка России между «Зенитом» и «Динамо», не поставив 11-метровый удар в ворота питерцев после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

«Иначе и быть не могло, потому что это худшее судейское решение. И самое плохое, что этим решением Кукуляк не только притормозил свою карьеру, но и открыл простор для самых токсичных теорий», - написал Журавель в своём Telegram-канале.

Ошибку Кукуляка во время прямой трансляции матча подтвердил знаменитый в прошлом арбитр ФИФА Алексей Николаев.

«Не верю в предвзятость наших судей. Я вижу, что они ошибаются от неспособности работать под стрессом, от путаницы в трактовках моментов, от лишних реакций на общественное давление», - добавил Журавель.

Противостояние «Зенита» и «Динамо», напомним завершилось победой московской команды в серии пенальти после ничьей по итогам основного времени матча - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Владимир Журавель Евгений Кукуляк
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