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Сазонов - о «паненке» Гагнидзе: «Он нам заранее сказал, что так будет бить»

16 Марта 2023 • 00:11 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в смешанной зоне после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) дал комментарий по серии 11-метровых. Слова игрока передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Вы сказали, что во втором тайме взяли больше инициативу в свои руки. Но почему не удалось забить?

- Это футбол, сложно говорить, почему  не удалось. Были моменты, когда мы били, был момент у Грулёва, он в штангу попал. Почему не забили? У «Зенита» тоже хорошая оборона. И две хорошие команды играли друг против друга. Считаю, что в серии пенальти мы показали, что сегодня сильнее.

- С какими чувствами переживали серию пенальти?

- Мы были спокойные, поддерживали вратаря, потому что  он все время был близок, чтобы спасти, но ему время забивали. Мы ему сказали, что это его день, он может себя проявить и взять пять ударов подряд. Вы видели, что мы не подвели, и вратарь нам помог, за что ему большое спасибо. Я считаю, что мы заслуженно выиграли, но я уже отмечал, что я не  пробил, очень хотел забить.

- Вы какой в очереди были.

- Следующим должен был бить либо я, либо Скопинцев. Мы еще не решили, потому что мы были готовы.

- Не екнуло сердце, когда бил Гагнидзе?

- Я прекрасно знаю менталитет грузинский, у него такое хладнокровие и спокойствие. Он нам заранее сказал, что так будет бить.

- Вы с таким менталитетом тоже били бы так?

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- Я - нет. Я центральный защитник и порвал бы сетку ворот.

Напомним, что Лука Гагнидзе наносил пятый удар и подсек мяч над голкипером.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Лука Гагнидзе Саба Сазонов
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