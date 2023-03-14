Пименов: «Тюкавин может уехать в сильнейшие чемпионаты Европы»

Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил игру 20-летнего форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина. И предположил, что нападающий способен продолжить карьеру в топ-5 чемпионатах Европы.

«Константин Тюкавин – очень разносторонний футболист, он единственный, кто может сейчас уехать в Европу в топ‑5 сильнейших чемпионатов, как я считаю», - рассказал Пименов «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне на счету молодого динамовца уже семь голов в официальных матчах и один ассист.

В ближайшем матче «Динамо» в гостях встретится с «Зенитом» в рамках Кубка России в Пути регионов. Игра запланирована на 15 марта.