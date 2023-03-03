Данни назвал фаворита в кубковом противостоянии «Зенита» и «Динамо»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни поделился ожиданиями от предстоящего противостояния своих бывших команд во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

По мнению португальца, «Зенит» является фаворитом этой пары, при этом отметив, что и московская команда обладает хорошими футболистами в своём составе.

«Это будет игра двух отличных команд! «Зенит» можно назвать фаворитом из-за опытных игроков. Но у «Динамо» много молодых и очень качественных игроков!» — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Игра между «Зенитом» и «Динамо» состоится 16 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 14:00 по московскому времени.