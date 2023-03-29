Широков – о «Зените»: «У меня вопрос к русским ребятам»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о россиянах, выступающих за петербургский клуб.

Специалист отметил, что «сине-бело-голубые» выбыли из борьбы за победу в Кубке России в тот момент, когда в их составе на футбольном поле не оказалось мастеровитых легионеров.

«У меня вопрос к русским ребятам, которые получили шанс — как вы готовы, почему не проявляете себя?» - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что у российских футболистов был шанс снять все вопросы с тезиса об их нахождении на скамейке запасных команды с берегов Невы, однако спортсмены им не воспользовались.