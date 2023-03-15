Веденеев: Может ли «Зенит» не пройти «Динамо»? В Кубке всё может произойти

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России между санкт-петербургским клубом и «Динамо».

«Мне кажется, что «Динамо» упрется. Вряд ли удастся забить много голов. У московской команды ослабла оборона с уходом иностранцев — стали играть с большими ошибками. Скорее всего, «Зенит» выиграет, но не с крупным счетом», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что это Кубок, поэтому «сине-бело-голубые» могут и не пройти дальше, ведь у «Зенита» есть дисквалифицированные футболисты, но шансы примерно 60 на 40 в пользу хозяев поля.

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 15 марта. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Прямая текстовая трансляция поединка будет на портале LiveResult.