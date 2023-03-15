Хусаинов уверен, что есть рекомендация арбитрам: «Прежде чем выносить судьбоносные решения, посмотрите на цвет футболки»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов озвучил причину отсутствия пенальти в пользу «Динамо» в кубковом матче против «Зенита». Напомним, что в середине второго тайма Клаудиньо явно задел ногу Константина Тюкавина, однако после просмотра видеоповторов арбитр не решился назначить 11-метровый.

- Им [арбитрам] дано устное указание повнимательнее относиться к Соболеву, Комличенко, теперь Дзюбе, вроде как они из дельфинария, - приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

Более того, есть еще одна рекомендация для рефери, уверен Хусаинов: «Прежде чем выносить судьбоносные решения, посмотрите на цвет футболки».

В любом случае решение главного арбитра матча не навредило «Динамо», команда Славиши Йокановича победила в серии пенальти.