Дуймович: «Динамо» может претендовать на победу в Кубке России»

Бывший игрок столичного «Динамо» Томислав Дуймович высказался о шансах коллектива на победу в Кубке России.

«Думаю, «Динамо» может претендовать на победу в этом турнире. Хотел бы увидеть прошлогодний финал Кубка: «Динамо» — «Спартак». С отсутствием еврокубков российским людям нужно больше футбола, нужно оживить российский футбол, создать вокруг него больше ажиотажа», — заявил бывший хорватский футболист в интервью изданию Sport24.

Дуймович рассказал, что очень сильно переживал за «бело-синих» во время матча против «Зенита», отметив также умение нынешнего «Динамо» развивать молодых и качественных футболистов.

Напомним, что в среду, 15 марта, подопечные Славиши Йокановича вышли в следующий раунд Пути регионов Кубка России, обыграв лидера Премьер-лиги в серии послематчевых пенальти после ничьи 1:1 в основное время.