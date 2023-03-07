Даса: У «Динамо» есть шансы пройти «Зенит»

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Кубка России с «Зенитом».

«Зенит» в Кубке? Конечно, это другой уровень. Понимаю, что будет очень тяжело, но у нас есть шансы — мы верим в свои силы», — приводит слова Дасы издание «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 15 марта в рамках второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.