​Уткин посмеялся над интервью судьи перед матчем «Зенит» - «Динамо»

В среду вечером «Зенит» и «Динамо» проведут матч в рамках Кубка России. Перед игрой интервью дал арбитр Евгений Кукуляк, чья бригада будет работать на игре в Санкт-Петербурге. Известный журналист Василий Уткин остался под впечатлением от интервью рефери. Своими мыслями Уткин поделился в телеграм-канале.

«Смотрел сейчас интервью судьи матча «Зенит» - «Динамо» Кукуляка. Последняя фраза: «Мы сделаем всё, чтобы матч был максимально интересным».

Ну, если в этом судьи видят свою задачу, то какого демона мы обсуждаем противоречивость в их решениях от матча к матчу? Они работают над тем, чтоб было ИНТЕРЕСНО», - написал Уткин, давая понять, что слова рефери заставили его посмеяться.

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.