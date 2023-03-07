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Кубок России

Нгамалё считает, что «Динамо» по силам выиграть Кубок России

07 Марта 2023 • 09:32 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
15.03 20:00

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё отреагировал на слова своего одноклубника Фёдора Смолова, пообещавшего выиграть Кубок России.

Напомним, что на стадии 1/4 финала Пути регионов «бело-голубые» встретятся с «Зенитом». Эта игра состоится 15 марта и начнётся она в 20:00 по московскому времени.

По мнению Нгамалё, динамовцам по силам выиграть трофей, несмотря на то, что в следующий стадии им будет противостоять действующий чемпион России.

«В футболе возможно всё. Мы всей командой будем идти от игры к игре, чтобы выполнить обещание Смолова», — цитирует Нгамалё Sport24.

Отметим, что в прошлом году «бело-голубые» вышли в финал Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Муми Нгамалё
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