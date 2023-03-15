Семак: «Я бы не сказал, что отсутствие Барриоса катастрофически сказалось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) дал комментарий по игре Вильмара Барриоса и Алексея Сутормина. Слова наставника передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Отсутствие Барриоса. Показалось, что без него совсем было плохо в опорной зоне у «Зенита». Так ли это? Насколько это могу быть ключевой момент матча?

- Барриос - действительно очень важный игрок для нас, особенно в матчах, где важны переходы. «Динамо» ждало шанса, чтобы использовать своих игроков в быстрых атаках. В этих моментах он силен. Что касается, «катастрофически сказалось», я бы не сказал. Далер Кузяев играл на этой позиции хорошо, и по ходу того же матча у нас острых моментов не хватало, но за этот компонент у нас не Барриос отвечает в команде. За концовку матча, что игрок действительно со своим характером может эмоциями добавить именно то, чего сегодня не хватило. Мне кажется, чуть-чуть в плане эмоциональности этот матч для нас получился сложным. Не было свежих игроков, которые могли добавить этой искры. К сожалению, сегодня не получилось сыграть ярко и добиться победы в основное время.

- Сутормин не играл с октября, а сегодня вышел на замену и забил пенальти. Как оцените выход и возвращение. Какое будущее видите для игрока в клубе?

- Посмотрим, у нас на предсезонных сборах что касается позиции правого защитника, конкурировали Караваев и Сутормин. Что касается оборонительных компонентов игры в четверке, у Караваева большой опыт. Лёша привык играть с тройкой центральных защитников. Что касается Арсена, ему тоже удобнее в тройке играть. Мы играем так очень редко. Я понимаю, что Лёше на сегодняшний день не хватает игровой практики. Дальше посмотрим, все может измениться. В прошлом сезоне, когда Лёша выиграл конкуренцию у того же Славы Караваева и много играл на позиции правого защитника… Посмотрим, будем смотреть за состоянием Славы и Лёши, кто будет сильнее, тот и будет играть. Еще достаточное количество матчей, 11 туров.