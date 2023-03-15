​«Динамо» озвучило состав на игру с «Зенитом»

В среду вечером «Динамо» проведёт гостевой матч против «Зенита» в рамках Кубка России. Наставник московской команды Славиша Йоканович принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Лещук, Паршивлюк, Сезонов, Фернандес, Скопинцев, Норманн, Фомин, Захарян, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.

Стартовый свисток футболисты «Зенита» и «Динамо» услышат в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Стоит сказать, что в нижней части сетки Кубка России дуэль состоит из одного поединка. «Зенит» или «Динамо» по итогам матча вылетит из турнира.