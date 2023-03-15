​Васютин в воротах: «Зенит» объявил состав на матч с «Динамо»

В среду вечером «Зенит» будет принимать «Динамо» в рамках Кубка России. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Васютин, Караваев, Ренан, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что «Зенит» и «Динамо» пересекаются в нижней части турнирной сетки Кубка России. Здесь всё решается в один матч – проигравший вылетает.