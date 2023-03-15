Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Йоканович: «Возможно, я соглашусь, что «Зенит» является сильнейшей командой в России»

15 Марта 2023 • 23:48 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) отметил, что не считает свою команду фаворитом турнира. Слова наставника передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Вы прошли, возможно, самую сильную команду чемпионата и главного фаворита Кубка. Такая победа делает «Динамо» главным фаворитом?

- Я бы не стал так громко говорить, все-таки на данный момент мы не можем так сказать. У нас есть определенные амбиции и цели. В первую очередь мы хотим повторить или даже улучшить результат прошлого сезона, когда команда играла в финале Кубка России. Возможно, я соглашусь, что «Зенит» является сильнейшей командой в России. Нам очень приятно одержать победу. Так или иначе на этом турнир не заканчивается. Нам нужно готовиться к следующим шагам, которые нам предстоит пройти. Мы очень рады, что прошли в следующий этап соревнований. До финала нам еще предстоит сыграть четыре или больше матчей. Перед нами большая работа, мы двигаемся шаг за шагом, что очень важно. Мы верим в свои силы и верим, что у нас получится.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
2
3.15 3.45 2.32
Видео
Окончен после пенальти
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
1.55 4.30 6.00
Видео
16.03.23 в 18:00
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
2.75 3.30 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
00:16 · Кубок России
Сазонов: «Какие обиды на «Зенит», вы что»
00:11 · Кубок России
Сазонов - о «паненке» Гагнидзе: «Он нам заранее сказал, что так будет бить»
00:00 · Кубок России
Сазонов: «Для меня стадион тоже домашний, поэтому победить было очень, очень, очень приятно»
15 Марта
23:48 · Кубок России
Йоканович: «Возможно, я соглашусь, что «Зенит» является сильнейшей командой в России»
23:40 · Кубок России
Йоканович: «Победа над таким матерым соперником, как «Зенит», даст нам импульс»
23:32 · Кубок России
Йоканович - об отсутствии пенальти за фол на Тюкавине: «Подобные решения не красят российский футбол»
23:26 · Кубок России
Йоканович: «Могли выиграть этот матч ещё до финального свистка и не доводя дело до серии пенальти»
23:18 · Кубок России
Семак - о возможном пенальти на Тюкавине: «Только судья решает, был ли достаточный контакт для падения»
23:05 · Кубок России
Семак: «Я бы не сказал, что отсутствие Барриоса катастрофически сказалось»
22:55 · Кубок России
Семак согласился с предположением корреспондента «Евро-Футбол.Ру» о неважном состоянии игроков «Зенита»
22:44 · Кубок России
Хусаинов уверен, что есть рекомендация арбитрам: «Прежде чем выносить судьбоносные решения, посмотрите на цвет футболки»
22:37 · Кубок России
Сверхбыстрый гол «Динамо» стал неожиданностью для Сазонова
22:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Следующая игра у ЦСКА с «Зенитом», здесь уже волнительно»
21:52 · Кубок России
Борис Игнатьев: Если Галактионов критикует Антона Миранчука, значит, у него есть основания
21:40 · Кубок России
Алдонин: «У ЦСКА неплохие шансы на проход в финал Кубка России»
Все новости