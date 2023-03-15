Йоканович: «Возможно, я соглашусь, что «Зенит» является сильнейшей командой в России»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) отметил, что не считает свою команду фаворитом турнира. Слова наставника передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Вы прошли, возможно, самую сильную команду чемпионата и главного фаворита Кубка. Такая победа делает «Динамо» главным фаворитом?

- Я бы не стал так громко говорить, все-таки на данный момент мы не можем так сказать. У нас есть определенные амбиции и цели. В первую очередь мы хотим повторить или даже улучшить результат прошлого сезона, когда команда играла в финале Кубка России. Возможно, я соглашусь, что «Зенит» является сильнейшей командой в России. Нам очень приятно одержать победу. Так или иначе на этом турнир не заканчивается. Нам нужно готовиться к следующим шагам, которые нам предстоит пройти. Мы очень рады, что прошли в следующий этап соревнований. До финала нам еще предстоит сыграть четыре или больше матчей. Перед нами большая работа, мы двигаемся шаг за шагом, что очень важно. Мы верим в свои силы и верим, что у нас получится.