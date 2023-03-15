«Динамо» забило «Зениту» уже на 10-й секунде

В главном кубковом матче дня играют «Зенит» и «Динамо». Не успел начаться поединок, как мяч оказался в сетке ворот принимающей стороны. Уже на 10-й секунде встречи «Динамо» повело после завершения атаки Муми Нгамалё. После его дальнего удара голкипер «Зенита» перевел мяч в штангу, а круглый от каркаса отскочил в голову Александра Васютина и пересек линию ворот. Счет стал 0:1.

Отметим, что победитель этого матча пройдет дальше, а проигравший прекратит борьбу за трофей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.