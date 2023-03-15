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Кубок России

Семак - о возможном пенальти на Тюкавине: «Только судья решает, был ли достаточный контакт для падения»

15 Марта 2023 • 23:18 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) дал комментарий по 11-метровым и вылету из турнира. Слова наставника передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Почему в серии пенальти в первой пятерке бил Кузяев? Казалось, что он не очень уверенно играл по ходу матча и не забил последний пенальти с «Пари НН» совсем недавно.

- Далер и забил много, осечки и незабитые пенальти бывают абсолютно у всех. Один незабитый пенальти - это не повод, чтобы убирать игрока. Поэтому он неплохо бьет пенальти, и бил, и забивал, в сложных моментах забивал. Если взять тот же матч с «Краснодаром». Поэтому выбрали тех игроков, которые бьют хорошо пенальти. Что касается незабитых, то это лотерея, и функциональное состояние, психологическое состояние, совокупность факторов и игра вратаря, всё вместе решает, забьет в тот или иной момент игрок пенальти или нет. Бить на тренировке - это одно, а в играх - совсем другое. Давление добавляется, и не каждый может с ним справиться во время игры.

- Вы видели момент с назначением пенальти. Правильно ли судья поступил, не назначив пенальти?

- Я скажу свое мнение, просто я уже запутался. Требуют абсолютной доработки моменты, что все контакты в штрафной судья формулирует из той серии, был ли достаточный контакт. Как его определить, я не знаю. Какие-то судья считают, что достаточный контакт, другие - недостаточный. Здесь очень сложно, кто-то сказал, что это пенальти. Игрок коснулся, упал. Как определить, я не знаю. Такие моменты есть в нашу пользу и против нас. Здесь только главный судья, исходя из своих личных ощущений выбирает, как ему показалось, был ли достаточный контакт для падения.

- «Зенит» достаточно давно не доходил до финала  и не завоевывал кубок. Уже третий сезон, когда команда вылетает. Глобально перед сезоном ставилась задача  завоевать этот трофей? Что для «Зенита» означает ранний вылет из турнира?

- Что касается Кубка, у «Зенита» всегда  стоит задача побеждать в каждом матче. Понятно, что Кубок - это второй по значимости турнир. Конечно, мы если у нас есть возможность, мы пытаемся добиться цели. В предыдущие годы, если брать расписание, то график с участием в Лиге чемпионов, не позволял нам полноценно играть основным составом или подходить к кубковым матчам в хорошей степени готовности. В нынешней ситуации мы хотели, все команды хотят, особенно те команды, у которых чемпионат выиграть шансов очень мало, естественно все эмоции вкладывают в Кубок России, пытаясь здесь проявить себя лучше. Конечно, мы расстроены, но что делать? Будем готовиться к следующему матчу в чемпионате. Сосредоточимся сейчас на главном турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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