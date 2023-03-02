​Сергеев оценил результат жеребьёвки для «Зенита»

В четверг состоялась жеребьёвка Кубка России. Во втором этапе ¼ финала нижней части сетки «Зенит» сыграет против «Динамо». Комментарий насчёт результата жеребьёвки дал форвард питерской команды Иван Сергеев.

«Если честно, разницы, кто окажется нашим соперником по Кубку России, не было. Раз досталось «Динамо», значит, будем готовиться к «Динамо», - сказал Сергеев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что на прошлом этапе «Зенит» обыграл «Волгу» из Ульяновска со счётом 3:0. В нижней части турнирной сетки противостояние состоит из одного матча, в отличие от верхней части сетки.