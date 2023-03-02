Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Сергеев оценил результат жеребьёвки для «Зенита»

02 Марта 2023 • 18:40 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
16.03 14:00

В четверг состоялась жеребьёвка Кубка России. Во втором этапе ¼ финала нижней части сетки «Зенит» сыграет против «Динамо». Комментарий насчёт результата жеребьёвки дал форвард питерской команды Иван Сергеев.

«Если честно, разницы, кто окажется нашим соперником по Кубку России, не было. Раз досталось «Динамо», значит, будем готовиться к «Динамо», - сказал Сергеев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что на прошлом этапе «Зенит» обыграл «Волгу» из Ульяновска со счётом 3:0. В нижней части турнирной сетки противостояние состоит из одного матча, в отличие от верхней части сетки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Иван Сергеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
19:14 · Кубок России
​Вратарь «Крыльев» Фролов вышел бы на замену, если бы матч с «Динамо» дошёл до серии пенальти
19:11 · Кубок России
Фролов: «Я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо»
18:46 · Кубок России
Бышовец — о решении ЭСК РФС: «Не думаю, что для «Локомотива» всё могло бы сложиться иначе»
18:40 · Кубок России
​Сергеев оценил результат жеребьёвки для «Зенита»
18:39 · Кубок России
Гришин: ЦСКА может выиграть Кубок России
18:21 · Кубок России
Непомнящий считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России
18:20 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов: «Жеребьёвкой довольны, мы никого не боимся, сейчас наша команда в отличной форме»
18:11 · Кубок России
Бушманов: «Спартаку» нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти «Урал»
18:02 · Кубок России
Булыкин прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка России
17:46 · Кубок России
Булыкин: «Локомотив» настроен на то, чтобы решить свои задачи в РПЛ, не факт, что команда будет тратить свои силы на «Акрон»
17:45 · Кубок России
​В «Акроне» после попадания на «Локомотив» заявили о желании выйти в финал Кубка России
17:40 · Кубок России
​Федотов высказался о результате жеребьёвки Кубка России
17:39 · Кубок России
Кучаев: С «Крыльями Советов» будет непростое противостояние
17:29 · Кубок России
​Федун оценил результаты жеребьёвки Кубка России
17:21 · Кубок России
Григорий Иванов — о матче со «Спартаком»: Мы рады, что нашим соперником станет самый популярный клуб страны
Все новости