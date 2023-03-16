«А нет для «Зенита» пути болот?»: Уткин высмеял чемпиона после провала в Кубке России

Популярный видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на неудачу петербургского «Зенита» в Пути регионов Кубка России. Подопечные Сергея Семака вылетели из турнира, уступив на своем поле московскому «Динамо».

«А нет еще для Зенита пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути?» - оставил сообщение Василий в своем телеграм-канале.

Напомним, что кубковый матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Динамо» - 5:4.