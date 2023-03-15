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Сверхбыстрый гол «Динамо» стал неожиданностью для Сазонова

15 Марта 2023 • 22:37 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Защитник «Динамо» Саба Сазонов по горячим следам подвёл итоги матча с «Зенитом» в эфире «Матч ТВ».

- Забили, скажем так, немного неожиданный гол. Потом отошли к своим воротам, дали слишком много «Зениту» владеть мячом, - заявил футболист в телеинтервью.

Также Сазонов признал, что «Динамо» делало ставку на контратаки: «Как перехватываем мяч, бежим вперед». Отдельно Саба Сазонов отметил, что перед этим поединком команда специально не тренировала 11-метровые удары.

Напомним, что именно в серии пенальти определился победитель, «Динамо» лучше било с точки - 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Саба Сазонов
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