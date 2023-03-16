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Кубок России

​В РФС прокомментировали появление Быстрова на скамейке «Зенита»

16 Марта 2023 • 18:59 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

В службе коммуникаций Российского футбольного союза высказались о ситуации с Владимиром Быстровым. Бывший игрок «Зенита» находился на скамейке питерского клуба в среду вечером, когда «сине-бело-голубые» играли против «Динамо» в Кубке России.

«На данном этапе соревнований ответственность за организацию матча лежит на клубе-хозяине. Владимир Быстров присутствовал на матче в качестве соведущего тревел-шоу «Это кубок, брат», - комментарий РФС приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Кубка России. Теперь команда Сергея Семака сосредоточится на чемпионате России, где она уверенно лидирует, опережая второй «Спартак» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Быстров РФС
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