«Зенит» пропустил на 10-й секунде и проиграл в серии пенальти: «Динамо» избавило чемпиона от Кубка России

Питерский «Зенит» и московское «Динамо» сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф пути регионов состоялся 15 марта на стадионе «Газпром Арена».

Кадровая ситуация и кубковый статус матча подтолкнули Семака к небольшой ротации. Наиболее неожиданным стало появление в воротах Васютина, чуть меньше шума вызвало место в старте для Бакаева, Чистякова и Густаво Мантуана. У «Динамо» опять же отсутствовал Фёдор Смолов, а вот Артур Захарян, пропустивший матч чемпионата, вернулся в основной состав.

Начался матч просто феноменально. На 10-й секунде Нгамалё поймал диагональ неподалёку от штрафной площади и хлёстко пробил с лёту. Мяч врезался в левую штангу, затем в ногу Васютину и оказался в сетке. 0:1 на первой же минуте и невероятное возвращение Васютина. Такое начало предопределило дальнейший сценарий матча. «Динамо» и так приехало обороняться, а тут и вовсе было закрыто на своей половине поля.

Первый реальный шанс сравнять счёт получил Мантуан. Караваев пробил/прострелил с правого фланга, Лещук отбил мяч в центр штрафной площади, а набежавший Густаво добил с отскоком от газона. Вратарь уже не спасал, однако мяч ударился в перекладину и покинул пределы поля. Давление «Зенита» усиливалось, территориальное преимущество становилось неоспоримым, а вот голевые моменты появлялись с трудом.

И только под конец первого тайма получилось счёт сравнять. Дуглас Сантос идеальным навесом нашёл на линии вратарской Бакаева, который почти без прыжка пробил головой в самый угол – 1:1. В перерыве Йоканович совершил интересную замену, убрав с поля Арсена Захаряна и выпустив Луку Гагнидзе. И «Динамо» заиграло бодрее, а «Зенит» как будто позабыл про своё преимущество.

В середине второго тайма «Динамо» рьяно претендовало на пенальти – Клаудиньо чуть опоздал к эпизоду, сзади ударив по ноге Тюкавина, ещё мяч не принявшего. Кукуляк очень долго смотрел повторы, совещался, но в итоге показал, что фола не было. Постепенно игра выровнялась, а к концу матча до краёв наполнилась сумбуром. Футболисты серьёзно поднаелись, количество ошибок кратно возросло, созидательной игры практически не было.

Только Грулёв мог спасти команды от серии пенальти, но замкнув фланговый кросс ударом с линии вратарской он попал в штангу. Дотерпел «Зенит», дотерпело «Динамо» и приступили команды к футбольной лотерее. Первый сейв случился на третьем ударе – неплохо пробил в правый угол Грулёв, но Васютин в блестящем прыжке парировал, исправившись за автогол. Менее выдающимся было спасение Лещука, который потащил непонятный тычок Кузяева, больше в серии из пяти ударов никто не ошибался.

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Первого промаха долго ждать не пришлось. Даса свою попытку реализовал, а Дуглас Сантос проиграл дуэль Лещуку. 5:4 по пенальти и «Динамо» выбивает «Зенит» из Кубка России.