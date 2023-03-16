«Делу время, потехе час» - «Зенит» плохо сделал «домашние уроки»

Питерский «Зенит» уступил в серии пенальти в четвертьфинале Фонбет Кубка России Пути регионов московскому «Динамо». По итогам матча в Сети появился мем на тему того, что питерский клуб, несмотря на все свои успехи в чемпионате, вот уже три года не может выиграть второй по престижу турнир в российском футболе.

Видимо, это ожидание надоело уже не только футбольным поклонникам из «северной столицы». Даже более удачливые соперники, как следует из фото, расстроены отсутствием «Зенита» в «банде».

А что поделать - домашние уроки надо делать лучше! И тогда будут и на улицу выпускать. Делу время, потехе час, как говорится!